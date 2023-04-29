29 апреля 2023, 13:08
Открытое горение на нефтебазе Севастополя ликвидировали
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о ликвидации открытого горения на нефтебазе
Пожарные справились с ликвидацией открытого горения на нефтебазе Севастополя. Общая площадь распространения огня составила 1000 квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он опубликовал видео и фото с места происшествия.
Он добавил, что сейчас пожарные приступили к проливке территории.
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«Пожару присвоили четвертый, самый высокий ранг сложности. Были задействованы все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, прибыли пожарные расчеты из Республики Крым и пожарный поезд Крымской железной дороги», — рассказал Развожаев.
Губернатор отметил мужество и профессионализм пожарных, которые сделали отличную работу.
По предварительным данным, севастопольская нефтебаза загорелась после атаки беспилотников. Губернатор заявил, что утром в городе сработала система противовоздушной обороны, но два дрона смогли пробиться и атаковали резервуары с топливом.
Всего сгорели четыре цистерны. Оперативные действия пожарных не дали пламени распространиться дальше.
В результате возгорания никто не пострадал. Угрозы для жителей и других объектов инфраструктуры города нет. Развожаев особо подчеркнул, что на ситуацию со снабжением города топливом пожар на нефтебазе не скажется.
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