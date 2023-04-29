Происшествия 29 апреля 2023, 13:08 Открытое горение на нефтебазе Севастополя ликвидировали Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о ликвидации открытого горения на нефтебазе

Читать 360tv в

Пожарные справились с ликвидацией открытого горения на нефтебазе Севастополя. Общая площадь распространения огня составила 1000 квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он опубликовал видео и фото с места происшествия.

Он добавил, что сейчас пожарные приступили к проливке территории.

Реклама

«Пожару присвоили четвертый, самый высокий ранг сложности. Были задействованы все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, прибыли пожарные расчеты из Республики Крым и пожарный поезд Крымской железной дороги», — рассказал Развожаев.

Губернатор отметил мужество и профессионализм пожарных, которые сделали отличную работу.

По предварительным данным, севастопольская нефтебаза загорелась после атаки беспилотников. Губернатор заявил, что утром в городе сработала система противовоздушной обороны, но два дрона смогли пробиться и атаковали резервуары с топливом.

Всего сгорели четыре цистерны. Оперативные действия пожарных не дали пламени распространиться дальше.

В результате возгорания никто не пострадал. Угрозы для жителей и других объектов инфраструктуры города нет. Развожаев особо подчеркнул, что на ситуацию со снабжением города топливом пожар на нефтебазе не скажется.