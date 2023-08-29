Открытое горение на месте падения вертолета под Челябинском ликвидировали | 360°

29 августа 2023, 15:13
Открытое горение на месте падения вертолета под Челябинском ликвидировали
МЧС ликвидировало открытое горение на месте крушения Ми-8 под Челябинском
Спасатели ликвидировали открытое горение на месте крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Ликвидировали открытое горение на месте падения вертолета Ми-8 в Челябинской области. Обнаружены тела трех погибших», — отметили в ведомстве.
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Вертолет рухнул неподалеку от поселка Прудный ранее во вторник. Никто в населенном пункте в результате ЧП не пострадал, уточнили «Известия». Источник сообщал, что вертолет проводил учебно-тренировочный полет.
По предварительной информации, винтокрылая машина принадлежала авиационному отряду ФСБ России. По данным СМИ, в кабине находились командир судна, правый летчик и бортинженер.
Глава Челябинской области Алексей Текслер также подтверждал смерть трех человек. Он выразил соболезнования близким и родным погибших.
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