Происшествия 05 декабря 2022, 14:17 Открытое горение на крыше строящегося дома на севере Москвы ликвидировали МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на стройплощадке ЖК «Молжаниново»

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Пожарные полностью ликвидировали открытое горение на крыше строящегося дома ЖК «Молжаниново» в Северном административном округе Москвы, недалеко от Ленинградского шоссе. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе московского ГУ МЧС России.

«Открытое горение локализовали в 12:21. О пострадавших сведений не поступало», — уточнили в ведомстве.

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Спасатели установили, что на крыше горел рубероид. Сообщалось, что общая площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров.

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О возгорании строительных материалов на кровле дома стало известно днем в понедельник, 5 декабря. «360» показал кадры с места происшествия.

От крыши поднимался густой черный дым. По данным источника, на кровле дома могли находиться газовые баллоны. Однако об угрозе взрыва экстренные службы не сообщали.