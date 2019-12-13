  • Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировали

    13 декабря 2019, 08:42

    Наза Салех Захи

    Пожарные справились с открытым горением на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
    Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировали

    «Около 05:00 открытое горение было ликвидировано», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

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    Пожар на корабле «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря во время проведения ремонтных работ в первом энергоотсеке на восьмой палубе. Крейсер стоял в мурманском доке завода «Звездочка» В тот момент на авианосце находились около 400 человек.

    По последним данным, один человек погиб. Им оказался военный Северного флота. Во флоте уточнили, что военный-контрактник «погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений». Судьба еще одного неизвестна. Кроме того, в результате ЧП 12 человек пострадали.

    Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Еще 11 человек находятся в среднетяжелом состоянии. Агентство добавило, что тушение осложнено высокими температурами и сильным задымлением.

    Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.