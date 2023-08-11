Эксклюзив 11 августа 2023, 08:18 Открытое горение ликвидировали в Одинцове МЧС: огонь потушили на складе в Одинцове РИА «Новости»

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Утром 11 августа спасатели смогли ликвидировать открытое горение на складе в Одинцове. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«07:55 — ликвидация открытого горения по городскому округу Одинцово», — заявили в ведомстве.

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Склад на улице Зеленая в Одинцове загорелся в ночь с 10-го на 11 августа. Фото с высокими клубами черного дыма и ярким пламенем публиковали в Сети. Огонь охватил две тысячи квадратных метров.

Уже в 23:53 в четверг пожар удалось локализовать. МЧС тогда сообщало, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Однако позже СМИ писали, что сторож получил травмы, когда выпрыгивал из горящего здания. Уточнялось, что мужчина при падении сломал себе ребра. Его экстренно госпитализировали. Подтверждения этой информация пока нет. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.