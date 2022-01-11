Открытое горение ликвидировали в доме престарелых в Пушкино

Пожарным удалось справиться с огнем, который охватил дом престарелых в Пушкино. Сначала пламя локализовали, а потом ликвидировали открытое горение.

Возгорание локализовали на площади 450 квадратных метров в 18:20, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Спустя 20 минут специалисты объявили о ликвидации открытого горения. Пострадавших, по данным ведомства, нет.

К тушению пожара привлекли 49 единиц техники и 149 человек, в том числе 12 машин и 38 сотрудников МЧС.

Пансионат для пожилых людей загорелся в пушкинском микрорайоне Звягино днем 11 января. К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля здания по всей площади. Огонь охватил весь верхний этаж дома престарелых, распространившись на 450 «квадратов». Проверку в связи со случившимся начала подмосковная прокуратура.

Из здания эвакуировали 46 постояльцев и 11 сотрудников. Их доставили в подведомственную подмосковному Минздраву медицинскую организацию для временного размещения и осмотра. Состояние людей специалисты сочли удовлетворительным.