Открытое горение ликвидировали на нефтехимическом заводе в Уфе

В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтехимическом заводе. Там горело здание на площади в две тысячи квадратных метров.

«Открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии ИА «Башинформ».

В ведомстве рассказали, что возле завода работает три передвижные лаборатории, которые мониторят загрязняющие вещества в воздухе. Превышений ПДК не зафиксировано. Кроме того, спасатели заявили, что ближайшие жилые дома расположены в километре от завода, жалоб от населения не поступало.

По данным издания, огнем повреждено производственное здание и склад сырья готовой продукции.

Заместитель председателя комитета по ЧС Башкирии Александр Лопухов рассказал РИА «Новости», что пожар начался в ходе технологического процесса: загорелось вещество, которым обрабатывают внутреннюю сторону труб от коррозии. Рабочие эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.

Пожар на территории АО «Опытный завод Нефтехим» начался в 06:55 (04:55 по московскому времени). Загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание. Пожару присвоен повышенный номер сложности № 3: горели 250-литровые емкости с легковоспламеняющейся жидкостью, была угроза распространения огня.

В ликвидации пожара участвовали 140 человек и 47 единиц техники, в том числе поезд.