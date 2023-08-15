Происшествия 15 августа 2023, 01:47 Открытое горение ликвидировали на месте взрыва АЗС в Махачкале Пресс-служба МЧС

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Пожарные потушили открытый огонь на заправке и в автосервисе в Махачкале. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — уточнили в ведомстве.

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Также сообщатся, что спецборт МЧС доставит пострадавших из Махачкалы в лечебные учреждения Москвы. Для этого задействуют самолет Ил-76 с медицинскими модулями, предназначенными для перевозки раненых и пострадавших в результате ЧС.

В результате взрыва на автозаправке в Махачкале пострадали свыше 50 человек, из них погибли 12. По данным Минздрава, на место происшествия прибыл замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Ранее городская администрация предупредила об угрозе повторного взрыва на месте ЧП. Туда прибыли сотрудники газовых служб.

Очевидец рассказал «360», что много людей пострадало во время первого взрыва. А после второго взрыва некоторые выходили из машин и сразу падали.