Открытое горение храма ХVIII века в Балашихе ликвидировано

Пожар был потушен в 23:30, пострадавших в результате возгорания не было.

Храм ХVIII века загорелся в Балашихе Подробнее

Пожар произошел в субботу 30 ноября в Преображенском храме на Леоновском шоссе в городском округе Балашиха. На место прибыли пожарные.

Возгорание произошло внутри здания, а площадь всего пожара составила 500 квадратных метров, открытый огонь был на площади 120 квадратных метров.

Храм был построен во второй половине XVIII века и включен в список объектов культурного наследия. После советского периода его передали в ведение Русской православной церкви. До 1996 года проводились реставрационные работы с восстановлением колоколен, алтаря и боковых пределов.