Происшествия 06 июля 2023, 00:19 Отказавшие тормоза привели к ДТП в Севастополе Грузовик врезался в несколько автомобилей в Севастополе

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Серьезное ДТП произошло в Севастополе. Там у грузовика отказали тормоза и он врезался в несколько автомобилей. Об этом сообщило ИА НСН.

Водитель грузовика «Урал» потерял управление из-за отказа тормозов. В результате он врезался в два попутных автомобиля Hyundai, а после столкнулся с машинами FAW и Ford. После он доехал до площади Генерала Захарова, где врезался в Toyota и автобус КАвЗ. Кроме того, грузовик врезался в неэксплуатируемый троллейбус и машину Chevrolet.

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В результате один пешеход погиб, 40-летняя женщина и восьмилетняя девочка, которые находились в последней машине, получили травмы. Их доставили в больницу, написала «СвободнаяПресса».