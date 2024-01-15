Происшествия 15 января 2024, 09:30 Отказавшегося ехать в зону СВО военнослужащего осудили на Сахалине Сахалинский суд вынес приговор военному, отказавшемуся ехать в зону СВО РИА «Новости»

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Военнослужащего, отказавшегося ехать в зону проведения спецоперации на Украине, признали виновным и приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Подсудимый проходил по уголовному делу о неисполнении приказа (статья 332 УК РФ). Его взяли под стражу в зале суда, откуда военнослужащего направят в колонию общего режима для отбывания наказания.

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По данным судебной инстанции, в августе 2023 года военнослужащий отказался ехать в зону СВО для участия в боевых действиях. Суд учел, что мужчина поставил под сомнение армейский принцип единоначалия. В пресс-службе суда уточнили, что отягчающим обстоятельством преступления является его совершение в период мобилизации.

Ранее на Сахалине военнослужащего приговорили к шести годам колонии за то, что он покинул российские позиции в ДНР.