Отказ в системе электропитания случился на американском сегменте МКС

Произошел отказ в системе электропитания на американском сегменте Международной космической станции. Об этом стало известно из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует NASA.

По данным РИА «Новости», электричество на МКС генерируется снаружи станции. Там располагается ферма с восьмью панелями солнечных батарей.

Специалист хьюстонского Центра управления полетами рассказал, что вышел из строя блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи. Из-за этого экипаж был вынужден отключить датчики дыма и компьютер. Также не работает высокоскоростная связь с Землей.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути работают на станции.

По данным Ura.ru, на новом американском корабле Crew Dragon предпринимателя и инженера Илона Маска может впервые полететь на МКС российский космонавт. Это случится уже летом 2021 года.