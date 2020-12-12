Отказ в системе электропитания случился на американском сегменте МКС
По данным РИА «Новости», электричество на МКС генерируется снаружи станции. Там располагается ферма с восьмью панелями солнечных батарей.
Специалист хьюстонского Центра управления полетами рассказал, что вышел из строя блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи. Из-за этого экипаж был вынужден отключить датчики дыма и компьютер. Также не работает высокоскоростная связь с Землей.
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути работают на станции.
По данным Ura.ru, на новом американском корабле Crew Dragon предпринимателя и инженера Илона Маска может впервые полететь на МКС российский космонавт. Это случится уже летом 2021 года.