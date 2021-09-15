В Йошкар-Олу вернулся самолет, который вылетел в Москву. У лайнера отказал один из двигателей. Транспортная прокуратура уже начала проверку.

Специалисты надзорного органа выяснят, соблюдались ли требования законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Марийской транспортной прокуратуры.

«Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в связи с поступившим сообщением о возврате в аэропорт Йошкар-Ола воздушного судна, следовавшего рейсом 196 по маршруту Йошкар-Ола — Москва, в связи с отказом одного из двигателей», — отметили в ведомстве.

Вечером 15 августа самолет Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн» приземлился в воздушной гавани Йошкар-Олы в штатном режиме. На его борту было 50 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно не получило повреждений.

В транспортной прокуратуре устанавливают обстоятельства случившегося. На место уже выехала следственно-оперативная группа Чувашского ЛО МВД России на транспорте, а также заместитель Марийского транспортного прокурора.