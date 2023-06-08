Происшествия 08 июня 2023, 08:15 Откачку воды в Новой Каховке начнут 8 июня Мэр Новой Каховки Леонтьев: откачку воды в городе начнут 8 июня РИА «Новости»

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В Новой Каховке 8 июня начнут откачку воду после затопления из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, заявил мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, уровень воды в населенном пункте постепенно снижается, но не так быстро, как хотелось бы, сообщил ТАСС.

«К нам поступили дополнительные генераторы, мотопомпы, поэтому будем переходить уже к процессу восстановления», — отметил Леонтьев.

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По данным чиновника, уровень воды в городе уже снизился на 1,2 метра. Она продолжает уходить, но это можно ускорить.

Ракетный удар по Каховской ГЭС украинские военные нанесли рано утром 6 июня. Из-за этого на станции разрушились задвижки, последовал неконтролируемый сброс воды. Жителей населенных пунктов, попавших в зону затопления, эвакуируют.

По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, данных о жертвах среди населения не поступало. Он подчеркнул, что тем, у кого пострадало жилье, бизнес, посевы, окажут финансовую помощь.