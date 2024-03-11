Эксклюзив 11 марта 2024, 15:11 «Отъезжайте и протирайте». В Уфе экс-депутата без ног заставили выйти из машины и протереть номера Экс-депутата без ног заставили выйти из машины и протереть номер в аэропорту Уфы

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Четырехкратного паралимпийского чемпиона и экс-депутата госсобрания Башкирии Ирека Зарипова заставили выйти из машины, чтобы протереть номера, потому что диспетчер не смог разглядеть их в камеру. Однако для него эта простая просьба стоила больших усилий ввиду того, что у него нет ног. Об этом он рассказал в беседе с «360».

Зарипов рассказал, что возвращался из Москвы в Уфу. Он улетел с утра, поэтому машина его стояла на специальной парковке. Когда он подъехал к шлагбауму, чтобы выехать, его не выпустили. Тогда мужчина нажал на кнопку вызова оператора.

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«Он [оператор] сказал, что номера не читаются. Нужно выйти и их протереть. Я сказал, что я сам инвалид на коляске. Это сложно. Он объяснил, что нет, все равно отъезжайте и протирайте», — заявил Зарипов.

Экс-депутат удивился, думая, неужели номера действительно были такие грязные. Оказалось, что регистрационный знак транспортного средства был абсолютно читаемым. Тогда Зарипов достал камеру и зафиксировал это.

После этого я подошел опять к шлагбауму и связался с оператором. Тот убедился — на камеру увидел, — что я в коляске. Он сказал: «Продиктуйте номера». Я так и сделал. Потом сказал садиться в машину и уезжать. Ирек Зарипов

Паралимпийский чемпион высказал непонимание, что мешало сотруднику аэропорта уточнить номер автомобиля, когда он находился в салоне транспорта. По его словам, специалист мог сверить номера и позволить спокойно проехать без лишней возни.

Зарипов уточнил, что у него есть преимущество в силу того, что он занимается спортом. Однако человеку менее подготовленному такое указание от диспетчера могло бы доставить огромные неудобства.

«На мой взгляд, он мог спокойно убедиться, что я инвалид, что я в базе данных. По связи бы поговорили, сверили бы, и я бы поехал. Номера были читаемые. Минут 20 померз, пока я искал тряпку. В итоге у меня не обнаружилось ничего и пришлось с ним вступить в диалог, чтобы он меня все-таки увидел», — добавил собеседник «360».

Зарипов подчеркнул, что аэропорт предоставил ему ответ, что у них так работает система. Он удивился, почему такой человеческий фактор присутствует и приходится выходить протирать номера в случае чего. Экс-депутат добавил, что ему также интересно услышать комментарии от представителей воздушной гавани лично.