Отец замерзшего под Волгоградом малыша рассказал, как узнал о смерти ребенка

Мать 11-месячного малыша из Суровикина выпивала с приятелями, а утром нашла своего ребенка на улице. Мальчик погиб от переохлаждения. Его отец рассказал «360» о том, как узнал о смерти сына.

По словам Владимира, утром 8 декабря ему позвонила бывшая жена и рассказала о пропаже ребенка.

Женщина после застолья обнаружила труп сына Подробнее

«Она мне позвонила, сказала, что не может найти дитя, и я собрался, поехал. Когда мы ехали, девушка друга позвонила и сказала, что мы его нашли замерзшего», — поделился он.

Отец малыша также добавил, что до расставания жил вместе с супругой и не замечал, чтобы она имела проблемы с алкоголем.

«За последнее время я не знаю, а до этого не было этого. Когда она со мной жила, этого не было», — сказал Владимир.

Он также сообщил, что утром 10 декабря прошли похороны погибшего ребенка.

Как рассказала следователям сама женщина, в ночь на 8 декабря она пригласила домой гостей и всю ночь распивала с ними спиртное. Утром она проводила друзей и легла спать. Через несколько часов женщина вышла на улицу и увидела своего сына уже мертвым.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Экспертиза установила, что малыш умер от переохлаждения.

«По предварительным данным, семья, в которой воспитывался малолетний, характеризуется посредственно. Со слов соседского окружения [известно, что] 25-летнюю мать погибшего мальчика неоднократно видели в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Женщина воспитывала еще двоих детей. После гибели малыша трехлетнюю и семилетнюю девочек отправили в больницу. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Расследование дела продолжается, а все обстоятельства случившегося выясняются.