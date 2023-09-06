Происшествия 06 сентября 2023, 11:54 Отец забрал у «жениха» сбежавшую школьницу из Красногорска — СМИ SHOT: отец забрал домой 16-летнюю школьницу, сбежавшую к своему жениху

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Отец 16-летней девушки из Красногорска, сбежавшей из дома к «жениху», вернул ее в семью. Завтра она отправится в школу, а с ее 18-летним возлюбленным уже работает полиция. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как выяснилось, «жених» приехал из Тульской области и познакомился с девушкой в соцсетях около года назад. Периодически подростки встречались, и ее родители даже видели их вместе, но не восприняли эти отношения всерьез.

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В понедельник, 4 сентября, школьница проводила сестру в детский сад и притворилась, что ушла в школу, но через некоторое время прислала матери СМС о том, что переехала к своему жениху — он уже снял для них квартиру и они готовятся к свадьбе. Уроки девушка тоже решила больше не посещать. Позже выяснилось, что она забрала из дома вещи первой необходимости и немного наличных денег.

Ее родители нарушили «семейную идиллию»: мать обратилась в полицию и правоохранители установили местонахождение девушки.