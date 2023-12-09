Происшествия 09 декабря 2023, 21:36 Отец выбросил собаку дочери с 17 этажа в Иркутске МВД: полицейские задержали выкинувшего пса с 17 этажа жителя Иркутска РИА «Новости»

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Житель Иркутска выбросил собаку с 17 этажа, а потом выкинул тело мертвого животного в мусорный бак. Полицейские задержали живодера, сообщила пресс-служба регионального МВД России.

Мужчину, который выкидывал в мусорку бездыханного пса, заметили соседи. Перед этим он сбросил животное с балкона. Неравнодушные горожане обратились в полицию.

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В ходе разбирательства полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. Его задержали.

По словам мужчины, он выбросил питомца своей дочери из-за того, что тот постоянно пакостил в квартире. В настоящее время работа с задержанным продолжается. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве задержали 33-летнего мужчину за жестокое обращение с котом. Живодер пинал животное, а также душил и запирал в микроволновой печи.