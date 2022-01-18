Отец устроившего скандал в московском автобусе дагестанца извинился за сына. Видео

Встречу с родителями устроившего скандал в московском автобусе уроженца Дагестана провели глава Кизилюрта Магомед Магомедов и исполняющий обязанности главы муниципального образования Рамазан Рамазанов. Видео со встречи с родителями скандалиста опубликовал сайт газеты «Кизилюртовские вести».

Выяснилось, что вступивший в конфликт с водителем и пассажирами московского метро молодой человек оказался уроженцем Кизилюрта. Его родители Аида и Даниял Болатукаевы извинились за поведение сына.

«Прошу прощения за своего сына. Перед всей страной, перед всеми россиянами. Как мать люблю конечно своего сына, но осуждаю в тот же момент», — заявила мать молодого человека.

Даниял Болатукаев подчеркнул, что сын не имел никакого права оскорблять людей. Тем более что он мусульманин, а значит, не может обижать женщин и стариков.

«Я, как отец, против его действий и извиняюсь за сына», — подчеркнул он.

Глав Кизилюрта отметил, что оправдание поступку молодого человека найти сложно. Остается только надеяться на объективное рассмотрение ситуации правоохранительными органами.

«Парень переступил через морально-нравственные нормы и нарушил кодекс чести горца, для которого уважение к старшим и к женщинам всегда было и остается на первом месте», — заявил Магомед Магомедов.

Он подчеркнул, что осуждает националистические заявления молодого человека.

«Мы все граждане одной единой, многонациональной страны, которую защищали в одном строю наши отцы и деды и честь которых должны защищать сегодня сами», — подчеркнул глава города.

Исполняющий обязанности главы Кизилюртовского района Рамазан Рамазанов призвал молодежь Дагестана всегда вести себя достойно и не реагировать ни на какие провокации.

Конфликт в московском автобусе уроженец Дагестана спровоцировал после того, как водитель отказался высадить его вне остановки. Молодой человек отреагировал на это грубой бранью. Когда ему сделали замечания другие пассажиры, он начал сыпать угрозами и пообещал, что будет бить русских.

Видео из салона автобуса разошлось по социальным сетям. Следователи увидели в словах молодого человека признаки ксенофобии и возбуждения ненависти по национальному признаку. Они завели уголовное дело, а дебошира задержали. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.

До этого молодой человек успел выложить видео на своей странице в социальной сети, в котором принес извинения. Но отметил, что его реакцию спровоцировал водитель, который указал на его национальность. Однако по видеозаписи из кабины видно, что молодой человек первым в хамской форме потребовал у водителя остановить автобус там, где ему удобно.