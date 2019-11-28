Отец, убивший годовалую дочь, отправился в тюрьму на 20 лет

В октябре 2018-го года, пьяный отец набросился на ребенка и жестоко избил. Девочку привезли в больницу, но спасти не смогли — на следующий день она скончалась.

Отбывать наказание убийца будет в колонии строго режима. Он был признан виновным сразу по трем статьям: «Убийство малолетнего», «Истязание несовершеннолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию».