Отец, убивший годовалую дочь, отправился в тюрьму на 20 лет
Мужчина, забивший насмерть годовалую дочь, осужден на 20 лет, сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу УСК по Самарской области.
В октябре 2018-го года, пьяный отец набросился на ребенка и жестоко избил. Девочку привезли в больницу, но спасти не смогли — на следующий день она скончалась.
Отбывать наказание убийца будет в колонии строго режима. Он был признан виновным сразу по трем статьям: «Убийство малолетнего», «Истязание несовершеннолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию».