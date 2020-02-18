18 февраля 2020, 13:29
Отец убил четырехмесячного младенца утюгом
На прошлой неделе тело четырехмесячной девочки нашли на одной из улиц города Октябрьского. Труп находился в пакете. Возможная причина гибели ребенка — удар утюгом. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
По результатам судебно-медицинского экспертизы стало ясно, что причиной смерти младенца стала травма головы. Подозреваемый — отец девочки.
По предполагаемой версии, папа будучи пьяным укачивал ребенка, в какой-то момент малышка выпала у него из рук и начала плакать. После долгих укачиваний крики не утихали. Тогда подозреваемый взял утюг и ударил им младенца. Мать находилась на кухне и готовила еду. Врача никто не вызвал. Утром родительница обнаружила, что ребенок мертв.
Планируется провести проверку и отправить к подозреваемым работников соцслужбы, так как у них есть еще трое детей. Следствие требует арестовать главу семейства.