Происшествия 17 января 2024, 22:10 Отец специально облил сына кипящим маслом в Москве РЕН ТВ: москвич вылил кипящее масло из сковородки на сына Freepik

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Житель Москвы специально облил 17-летнего сына кипящим маслом из сковороды. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, 15 января подросток находился дома с отцом. В какой-то момент мужчина намеренно облил сына кипящим маслом из сковороды.

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На следующий день юноша обратился в больницу за помощью. После осмотра у него диагностировали ожоги уха, шеи и плеча. Правоохранители организовали по факту произошедшего проверку.

Ранее в Екатеринбурге учительница налила в ковш с кипящим маслом воду, что привело к взрыву, сообщила «Газета.ru». Женщина попала в реанимацию.