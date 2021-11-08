Отец сбитого на пешеходном переходе в Подмосковье мальчика рассказал о его состоянии после ДТП

Мальчик, которого на пешеходном переходе в Ленинском городском округе Подмосковья сбила машина, не получил серьезных травм. Об этом «360» рассказал его отец Юрий.

«По результатам обследования, на данный момент серьезных травм удалось избежать. Серьезных повреждений вроде бы нет. Подозрение на сотрясение мозга, но ребенок останется в больнице в ближайшее время для дальнейшего обследования и уточнения ситуации по здоровью», — поделился Юрий.

Собеседник отметил, что в момент ДТП его сын переходил дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Он добавил, что, по словам свидетелей, в этой аварии пострадали и другие люди.

Ранее в пресс-службе главка подмосковного МВД сообщили, что водитель автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный BMW и сбил на пешеходном переходе 12-летнего школьника. За рулем иномарки, предположительно, находился 16-летний подросток, он убежал с места ДТП, однако его быстро нашли и задержали. Сейчас полицейские проводят проверку. Показания задержанный подросток будет давать в присутствии родителей или других законных представителей.