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    08 ноября 2021, 16:35

    Отец сбитого на пешеходном переходе в Подмосковье мальчика рассказал о его состоянии после ДТП

    Отец сбитого в поселке Дрожжино мальчика: ребенок не получил серьезных травм

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    Мальчик, которого на пешеходном переходе в Ленинском городском округе Подмосковья сбила машина, не получил серьезных травм. Об этом «360» рассказал его отец Юрий.

    Отец сбитого на пешеходном переходе в Подмосковье мальчика рассказал о его состоянии после ДТП

    «По результатам обследования, на данный момент серьезных травм удалось избежать. Серьезных повреждений вроде бы нет. Подозрение на сотрясение мозга, но ребенок останется в больнице в ближайшее время для дальнейшего обследования и уточнения ситуации по здоровью», — поделился Юрий.

    Собеседник отметил, что в момент ДТП его сын переходил дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Он добавил, что, по словам свидетелей, в этой аварии пострадали и другие люди.

    Ранее в пресс-службе главка подмосковного МВД сообщили, что водитель автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный BMW и сбил на пешеходном переходе 12-летнего школьника. За рулем иномарки, предположительно, находился 16-летний подросток, он убежал с места ДТП, однако его быстро нашли и задержали. Сейчас полицейские проводят проверку. Показания задержанный подросток будет давать в присутствии родителей или других законных представителей.