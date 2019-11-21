Отец сбежавших из дома детей решил заработать на них
Отец троих детей, которых мать более десяти лет держала взаперти в Усть-Катаве Челябинской области, решил заработать на их участии в телевизионном ток-шоу, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на первого вице-губернатора региона Ирину Гехт.
Детей, сбежавших из дома на Урале, не отдают отцуПодробнее
Ирина Гехт рассказала, что мужчина планировал получить большую сумму денег за съемку его детей в ток-шоу. Он решил отправиться в Москву со старшей дочерью в возрасте 20 лет и двумя несовершеннолетними детьми. Однако власти Челябинской области узнали о намерениях мужчины и запретили участие детей в съемках шоу.
«Дети больнице, у младшей девочки была температура, мы не позволили ему забирать их из больницы», — пояснила Гехт.
Старшая дочь все-таки приехала в Москву, но в съемках не участвовала и позже вернулась в родной город.