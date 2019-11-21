Отец сбежавших из дома детей решил заработать на них

Детей, сбежавших из дома на Урале, не отдают отцу Подробнее

Ирина Гехт рассказала, что мужчина планировал получить большую сумму денег за съемку его детей в ток-шоу. Он решил отправиться в Москву со старшей дочерью в возрасте 20 лет и двумя несовершеннолетними детьми. Однако власти Челябинской области узнали о намерениях мужчины и запретили участие детей в съемках шоу.

«Дети больнице, у младшей девочки была температура, мы не позволили ему забирать их из больницы», — пояснила Гехт.

Старшая дочь все-таки приехала в Москву, но в съемках не участвовала и позже вернулась в родной город.