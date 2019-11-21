  • Отец сбежавших из дома детей решил заработать на них

    21 ноября 2019, 12:43

    Ольга Ситникова

    Отец троих детей, которых мать более десяти лет держала взаперти в Усть-Катаве Челябинской области, решил заработать на их участии в телевизионном ток-шоу, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на первого вице-губернатора региона Ирину Гехт.

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    Ирина Гехт рассказала, что мужчина планировал получить большую сумму денег за съемку его детей в ток-шоу. Он решил отправиться в Москву со старшей дочерью в возрасте 20 лет и двумя несовершеннолетними детьми. Однако власти Челябинской области узнали о намерениях мужчины и запретили участие детей в съемках шоу.

    «Дети больнице, у младшей девочки была температура, мы не позволили ему забирать их из больницы», — пояснила Гехт.

    Старшая дочь все-таки приехала в Москву, но в съемках не участвовала и позже вернулась в родной город.