Отец с сыном сорвались с обрыва в Сочи на квадроцикле

В Сочи мужчина разбился во время катания на квадроцикле. Он сорвался с обрыва вместе со своим семилетним сыном. Ребенок при падении выжил. СК начал проверку после случившегося.

Следователи выяснили, что 57-летний турист отдыхал вместе со своими детьми в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ по Краснодарскому краю. В пятницу 9 октября он взял своего семилетнего сына на прогулку на квадроцикле по лесу.

В поселке Нижнее Уч-Дере мужчина не справился с управлением и упал на транспортном средстве с обрыва прямо в русло реки Хобза. От полученных травм турист скончался, мальчик выжил. Его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильное.

В Следственном комитете организовали проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Ее ход и результаты контролируют в краевом управлении СК РФ. Специалистам предстоит оценить поступок местного жителя, который передал квадроцикл приезжему.

В конце сентября турист выжил после падения с сочинской скалы, хотя получил серьезные повреждения.