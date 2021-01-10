Отец с маленькой дочерью погибли во время пожара в Омской области

Во время ЧП пострадали 24-летняя жена погибшего и его пятилетний сын.

«Они находятся в больнице, предположительно, с отравлением угарным газом. На месте работают следователи, осмотр здания еще не закончен», — рассказали РИА «Новости» в СК.

По данным МЧС, огонь вспыхнул одной из квартир дома в районном поселке Любинский Омской области. Сообщение поступило 10 января, в 06:54 (03:59 по московскому времени). Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Его потушили через 50 минут. Квартира, в которой жили погибшие и пострадавшие, выгорела полностью. Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Информации о причине ЧП пока нет.