10 января 2021, 11:28
Отец с маленькой дочерью погибли во время пожара в Омской области
Частный дом на несколько семей загорелся утром 10 января в поселке Любинский Омской области. В огне погибли 30-летний мужчина и его трехлетняя дочь. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Во время ЧП пострадали 24-летняя жена погибшего и его пятилетний сын.
«Они находятся в больнице, предположительно, с отравлением угарным газом. На месте работают следователи, осмотр здания еще не закончен», — рассказали РИА «Новости» в СК.
По данным МЧС, огонь вспыхнул одной из квартир дома в районном поселке Любинский Омской области. Сообщение поступило 10 января, в 06:54 (03:59 по московскому времени). Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Его потушили через 50 минут. Квартира, в которой жили погибшие и пострадавшие, выгорела полностью. Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Информации о причине ЧП пока нет.