Отец с двумя детьми заживо сгорели при пожаре в Иркутской области

В иркутском поселке сгорел двухэтажный жилой дом. В огне погибли двое детей и их 62-летний отец. Во время тушения пожара на спасателей обрушился потолок.

Здание на улице Родниковой в поселке Маркова загорелось в ночь на 11 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Когда на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения, дом уже охватило пламя, частично обрушилась кровля.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Самостоятельно из горящего строения выбрались четыре жильца, в том числе двое несовершеннолетних. Хозяйка сообщила, что в доме остались дети восьми и 10 лет вместе с 62-летним мужчиной. Спасатели нашли их мертвыми.

Открытое горение удалось ликвидировать в течение часа. Пламя уничтожило крышу здания, выгорели первый этаж и надворная постройка. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В его ликвидации задействовали 29 человек и 10 единиц техники.

Из-за обвала потолочного перекрытия пострадали трое пожарных. Их отправили в больницу для обследования. Двоих отпустили домой. Состояние спасателей врачи оценивают как удовлетворительное.

После случившегося организована доследственная проверка. Все обстоятельства, при которых начался пожар, выясняются. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.