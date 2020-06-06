Отец с четырьмя детьми погиб на пожаре в Иркутской области

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

На кадрах, распространенных изданием, видно, как пожарные проливают остов сгоревшего деревянного дома. Рядом догорают другие постройки.

По данным источника «Интерфакса», многодетная семья была «социально проблемной, родители злоупотребляли алкоголем, жили на социальные выплаты на детей».

За день до пожара они, по его словам, получили очередную выплату, выпили и «устроили пожар». Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Всего в семье было девять детей: четверо проживали с родителями, еще пять находились на воспитании родственников.

Село Баргадай находится в Зиминском районе Иркутской области, в 300 километрах к северо-западу от Иркутска.

5 июня в московском районе Чертаново произошел взрыв в квартире, где проживали отец с сыном. Молодой мужчина погиб, его отец, бывший артист цирка, пострадал. По словам соседей погибшего, он кустарно изготавливал пиротехнику.