Отец раненного при стрельбе в Казани школьника рассказал о состоянии детей

Имам казанской мечети Гаиля Рустам Хайруллин рассказал о состоянии своих сыновей, которые были на уроках во время бойни в школе №175. Его младший ребенок учится в 8 «А» классе, где и произошла основная стрельба.

«Сейчас старший сын находится в шоковом состоянии. Младшего прооперировали, он в реанимации. Стрелок зашел прямо в класс в маске, начал стрелять. Это было в 8 „А“, где и была бойня», — поделился он в беседе с «360».

По словам Хайруллина, старший сын смог вытащить брата. Они вместе с учительницей выбрались из здания и поспешили к скорой.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что восемь из 18 детей, пострадавших в результате атаки на школу, получили пулевые ранения. У остальных травмы от осколков стекла и другие повреждения, которые они получили уже при эвакуации из здания. Некоторые дети в панике выпрыгивали из окон.

Жертвами стрельбы стали девять человек. Более 20 были госпитализированы. Стрелком оказался 19-летний выпускник школы Ильназ. Он получил разрешение на оружие за две недели до нападения. Сегодня утром молодой человек свободно прошел по улицам Казани с ружьем в руке и даже помахал им прохожему. Никто его не остановил. Сейчас юноша находится в полиции.