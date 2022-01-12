Отец пропавшей в 2013 году девочки заявил, что ее останки могли подбросить

Отец девочки, пропавшей в Нижегородской области в 2013 году, кости которой обнаружили в лесу спустя почти девять лет, высказал версию, что останки могли подбросить туда недавно. Мужчине показалось странным, что обнаруженная там же блузка не сгнила за это время в земле, написал РЕН ТВ.

Мужчина выразил уверенность, что его дочь похитили. Он сказал, что понимает, кому это было нужно, но не будет сейчас об этом говорить. Хотя версия у него есть, и он может ее доказать.

Отец пропавшей девочки отметил, что блузка, которую нашли на месте обнаружения останков, подозрительно хорошо сохранилась.

«Ткань крепкая. За восемь лет в земле ее бы не было. Понятно, что эта одежда появилась недавно на этом месте, это докажет любой эксперт», — заявил он.

Мужчина сказал, что, когда ему выдадут останки, он поедет с ними в Москву и закажет независимую экспертизу.

Он отметил, что его дочь сама ни за что бы не пошла в то место, где нашли ее останки. По его словам, она всегда держалась людей.

Год назад он с женой ездил в Нижневартовск, где нашли девочку, очень похожую на их дочь. Но оказалось, что это не она.

«У меня есть подозрение, что их подкинули для того, чтобы больше не занимались такими поисками», — сказал он.

Криминалист Анатолий Кустов ранее заявил «360», что в деле о пропавшей девочке могли быть признаки сокрытия преступления.