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    12 января 2022, 20:11

    Отец пропавшей в 2013 году девочки заявил, что ее останки могли подбросить

    Отец пропавшей в 2013 году девочки в Нижегородской области: ее останки могли подбросить

    Александр Блинов

    Отец девочки, пропавшей в Нижегородской области в 2013 году, кости которой обнаружили в лесу спустя почти девять лет, высказал версию, что останки могли подбросить туда недавно. Мужчине показалось странным, что обнаруженная там же блузка не сгнила за это время в земле, написал РЕН ТВ.

    Отец пропавшей в 2013 году девочки заявил, что ее останки могли подбросить

    Мужчина выразил уверенность, что его дочь похитили. Он сказал, что понимает, кому это было нужно, но не будет сейчас об этом говорить. Хотя версия у него есть, и он может ее доказать.

    Отец пропавшей девочки отметил, что блузка, которую нашли на месте обнаружения останков, подозрительно хорошо сохранилась.

    «Ткань крепкая. За восемь лет в земле ее бы не было. Понятно, что эта одежда появилась недавно на этом месте, это докажет любой эксперт», — заявил он.

    Мужчина сказал, что, когда ему выдадут останки, он поедет с ними в Москву и закажет независимую экспертизу.

    Он отметил, что его дочь сама ни за что бы не пошла в то место, где нашли ее останки. По его словам, она всегда держалась людей.

    Год назад он с женой ездил в Нижневартовск, где нашли девочку, очень похожую на их дочь. Но оказалось, что это не она.

    «У меня есть подозрение, что их подкинули для того, чтобы больше не занимались такими поисками», — сказал он.

    Криминалист Анатолий Кустов ранее заявил «360», что в деле о пропавшей девочке могли быть признаки сокрытия преступления.