Эксклюзив 19 апреля 2023, 15:54 «Прибежала домой заплаканная». Отец школьницы из Казани рассказал, как его дочь избили за дверь в подъезде Отец школьницы из Казани рассказал, как его дочь избили за дверь в подъезде Телеканал «360»

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Житель Казани ударил 12-летнюю девочку кулаком за то, что она не придержала для него подъездную дверь. Отец пострадавшей Азат в беседе с «360» рассказал, что сейчас ребенок в порядке, но в дальнейшем ей может понадобиться помощь психолога.

По словам мужчины, после происшествия заплаканная девочка прибежала домой и рассказала о случившемся. Отец сразу же написал заявление в полицию. Он рассказал, что сначала ребенку угрожали, потом сосед-злоумышленник замахнулся на несовершеннолетнюю, а затем ударил кулаком.

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«Она вроде как чуть-чуть оправилась сейчас, но психологи есть, будут работать», — сказал собеседник издания.

Буйного жителя Казани задержали, он публично извинился перед ребенком и жителями дома. Распустивший кулаки признался, что был пьян. Однако отец пострадавшей заявил, что личных извинений ему не принесли.

«Он не связывался, лично извинений не приносил», — подчеркнул собеседник издания.

По словам Азата, он будет требовать уголовного наказания для нападавшего. Также мужчина намерен обратиться в районную прокуратуру и местные СМИ.

«От экспертизы я отказался, потому что удар такой был легкий. Получается причинение легкого вреда здоровью», — поделился Азат.

Как писал ранее «360», соседи неоднократно жаловались на задержанного мужчину. Они рассказывали, что он часто им грубил и «прибирал к рукам чужое».