Отец помог сыну в драке со школьником. Пострадавший ребенок попал в больницу с переломом

Подросток развязал драку с четвероклассником на одной из детских площадок в Санкт-Петербурге. В конфликт вмешался отец школьника, в результате чего подросток с переломом руки попал в больницу.

Сотрудники полиции начали разбираться в ситуации после публикации видео с дракой в Сети. На кадрах видно, что в конфликт двух детей вмешивается взрослый. Мужчина разнимает дерущихся, а затем один из них все равно продолжает бить другого.

«По предварительным данным, на детской площадке во дворе дома №70 на проспекте Просвещения у подростка произошел конфликт с четвероклассником, отец которого вмешался в происходящее и применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего», — привело РИА «Новости» информацию пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Медики сообщили полиции о госпитализации подростка 5 декабря. Кроме того, заявление написал отец пострадавшего 14-летнего парня. Сейчас правоохранители Калининского района проводят проверку. Они выясняют все причины и обстоятельства драки.