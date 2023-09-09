Происшествия 09 сентября 2023, 02:46 Отец погибшей в Каменске-Уральском школьницы рассказал свою версию убийства дочери Отец погибшей в Каменске-Уральском школьницы: ее мог убить велосипедист РИА «Новости»

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Отец 16-летней девушки, тело которой обнаружили в лесу в Каменске-Уральском, рассказал о новой версии ее смерти. Он уверен, что в этом виноват ехавший за ней велосипедист. Перед смертью погибшая попыталась сфотографировать нападавшего. Об этом мужчина заявил в интервью Четвертому каналу.

«Велосипедист ехал за ней, позже потащил в лес, она начала кричать, и тогда он заткнул ей рот и нос», — заявил мужчина.

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После этого он забрал у девушки телефон.

Тело школьницы нашли 9 августа в яме в лесопарковой зоне без признаков насильственной смерти. Перед смертью она в шутку написала в соцсетях, что будет одна возвращаться домой в темноте и попросила «не убивать и не насиловать» ее. В конце августа задержали подозреваемого в убийстве. Им стал попавший в объективы камер видеонаблюдения велосипедист, который ехал за девушкой через лесопосадку. Вину он не признал, однако подтвердил, что украл телефон погибшей, когда той стало плохо.

Следователи нашли смартфон закопанным в земле. Обвиняемый объяснил, что не смог разблокировать его и поэтому решил избавиться от него.