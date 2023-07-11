Происшествия 11 июля 2023, 00:26 Отец погибшей в аварии в Темрюке девочки скончался в больнице ГИБДД Кубани: умер отец шестилетней девочки, сбитой мотоциклистом в Темрюке Freepik

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Отец шестилетней девочки, погибшей в ДТП в Темрюке, умер в больнице. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Краснодарского края.

Авария произошла 10 июля на улице Розы Люксембург в Темрюке, где 36-летний водитель мотоцикла насмерть сбил шестилетнего ребенка.

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Момент смертельного ДТП попал на видео, кадры оказались в распоряжении «360». На нем видно, как мотоциклист не уступил дорогу пешеходам на переходе и врезался в них на полной скорости.

По предварительным данным, в ДТП пострадали пять человек, среди которых двое детей — восьми и шести лет. Шестилетняя девочка скончалась от полученных травм.

Ранее стало известно о смертельной аварии на автодороге Курган — Куртамыш — Целинное в Курганской области. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, шофер LADA стал поворачивать налево на нерегулируемом перекрестке, но не предоставил преимущество в движении другой машине, поэтому столкнулся с ней.