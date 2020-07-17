Отец погибшей Тропицель заявил, что ее парень может быть виновником смерти девушки

По словам родителей, мотоинструктор мог подсыпать в ее еду опасные вещества. Отец Тропицель отметил, что Виктор интересовался процессом смерти. По его мнению, возможно, 18-летний инструктор якобы решил «потренироваться» на девушке, пишет «Газета.ру».

Сообщения о смерти Тропицель появились 21 июня. Спортивный мотоцикл, которым управляла девушка без превышения скорости, в какой-то момент потерял управление и врезался в бордюр. Анастасия получила тяжелую черепно-мозговую травму. Она скончалась на месте аварии.

Родители 18-летней девушки написали в ее Instаgrаm-аккаунте, что часть праха будет развеяна над океаном. Для этого им необходимо полететь на остров при первой же возможности.

Страница девушки в Instagram пользовалась большой популярностью. Она вела личный блог в формате lifestyle и делилась интересными моментами из своей жизни.