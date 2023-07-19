Эксклюзив 19 июля 2023, 18:58 Отец подростка, задержанного за нападение в парке Горького, прокомментировал поведение сына Отец задержанного за нападение в парке Горького подростка прокомментировал поведение сына РИА «Новости»

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Отец подростка, задержанного правоохранителями за драку в парке Горького, назвал сына добрым и наивным и заявил, что мальчик связался с дурной компанией. Об этом он рассказал «360».

Мужчина заявил, что в интернете распространяется очень много не соответствующей действительности информации о случившемся. По его словам, ситуация с подростком, попавшим на разлетевшееся по соцсетям видео, сложнее, чем она кажется на первый взгляд.

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«Я не одобряю его действия. Вы не знаете всей предыстории, истории этого ребенка. С ним постоянно проводятся беседы, ребенок находится под присмотром опеки, уполномоченного по делам несовершеннолетних при полиции. Над ребенком ведется работа. И велась она в течение пятнадцати лет», — заявил мужчина.

Отец мальчика подтвердил, что сейчас его сын находится в Следственном комитете. Как заявил источник «360», до этого подросток нападал на других детей.

В свою очередь, мужчина назвал своего сына добрым и наивным, хотя и трудным ребенком и посетовал, что государственная система уделяет мало внимания таким детям.

«Он очень подвержен внешним воздействиям. Это не первый случай. Я не говорю про какое-то насилие с его стороны, а это не первый случай, когда он попадает в нехорошую компанию. Уже не первый раз мы его то здесь вытаскивали, то там вытаскивали, то активисты помогали его вытаскивать», — поделился отец подростка.

По его мнению, общество перестало принимать участие в воспитании подрастающего поколения, что сильно сказывается на социализации детей.

«Дети становятся фактически беспризорными. Да, у него есть семья, есть мама, есть папа, но фактически он сидит в торговом центре 12 часов в день, зайдите в любой торговый центр — сами посмотрите. Сейчас еще каникулы, они отдыхают. А начнется учебный год, зайдите часов в 12 — и посмотрите, сколько там детей», — заметил отец.

12 июня трое подростков в парке Горького окружили сидящего на скамье мужчину. Пока двое говорили с ним, один из молодых людей сзади нанес ему сильный удар ногой по голове.

Правоохранительные органы задержали всех троих причастных к конфликту подростков. Против них возбудили уголовное дело.