Отец очевидца нападения волка на ребенка в Дагестане рассказал об инциденте
«Сын в стрессе». Отец очевидца нападения волка на ребенка в Дагестане рассказал об инциденте
Волк напал на детей недалеко от села Кидеро Цунтинского района Дагестана, один ребенок скончался, второй получил травмы. Местный житель Гасан передал «360» слова своего сына, ставшего свидетелем трагедии.
В лесном массиве было трое детей — шестилетний и восьмилетний братья, сын Гасана. Сначала волк напал на самого младшего.
«Он говорит — старший брат пытался отогнать волка палкой, тогда хищник набросился на него, укусив за шею и ногу. Сын сейчас в стрессе, такие последствия для ребенка! До этого нападений волков на людей не было, только на коров», — поделился мужчина.
Именно к нему за помощью прибежал сын с товарищем. Он рассказал о беде, которая случилась с мальчиком. Гасан тут же отправился на поиски пострадавшего ребенка. Однако мальчик получил несовместимые с жизнью травмы. Правоохранители уже проверяют этот инцидент, сообщили в региональном прокуратуре.