Отец обвинил учителей в предвзятом отношении к сыну и устроил разборку в петербургской школе
В Санкт-Петербурге отец одного из учеников пришел в школу и устроил разборку, ругаясь матом и разбив дверь,. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отец одного из учеников петербургской школы пришел к учителям, начал кричать матом, обвинять педагогов в предвзятом отношении к его сыну и разбил ногами стеклянную дверь.
Мужчина с сыном являются уроженцами Чечни. Именно в этом, по мнению родителя, крылись проблемы ребенка в школе.
Предположительно, на дебошира заведут административное дело.