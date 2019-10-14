Отец обвинил учителей в предвзятом отношении к сыну и устроил разборку в петербургской школе

Отец одного из учеников петербургской школы пришел к учителям, начал кричать матом, обвинять педагогов в предвзятом отношении к его сыну и разбил ногами стеклянную дверь.

Мужчина с сыном являются уроженцами Чечни. Именно в этом, по мнению родителя, крылись проблемы ребенка в школе.

Предположительно, на дебошира заведут административное дело.