  • Отец обвинил учителей в предвзятом отношении к сыну и устроил разборку в петербургской школе

    14 октября 2019, 19:36

    Ирина Нагайникова

    В Санкт-Петербурге отец одного из учеников пришел в школу и устроил разборку, ругаясь матом и разбив дверь,. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Отец одного из учеников петербургской школы пришел к учителям, начал кричать матом, обвинять педагогов в предвзятом отношении к его сыну и разбил ногами стеклянную дверь.

    Мужчина с сыном являются уроженцами Чечни. Именно в этом, по мнению родителя, крылись проблемы ребенка в школе.

    Предположительно, на дебошира заведут административное дело.