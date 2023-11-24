Происшествия 24 ноября 2023, 19:40 Отец нашел дочь в сугробе в подгузнике и сапогах на Урале Двухлетняя девочка чуть не замерзла насмерть в сугробе в Свердловской области РИА «Новости»

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В городе Серов Свердловской области двухлетняя девочка несколько часов просидела в сугробе и попала в тяжелом состоянии в реанимацию. Ребенка вовремя нашел отец, сообщил Е1.RU руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«Девочку с переохлаждением поместили в реанимационное отделение клиники Краснотурьинска, где она сейчас и находится. Состояние тяжелое. Врачи борются за ее жизнь», — сказал он.

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Выяснилось, что родители ребенка ушли на работу и оставили дочь со старшей сестрой, которая учится в седьмом классе. Когда школьница уснула, двухлетний ребенок самостоятельно вышел на улицу в памперсе, распашонке и сапогах. Девочка прошла около двухсот метров и упала в сугроб.

Спустя несколько часов ее обнаружил отец. Он вызвал скорую помощь. Установлено, что семья ребенка на учете не состоит. Правоохранители возбудили административное дело по статье о ненадлежащем воспитании.

Трехлетнего ребенка нашли мертвым в ванной в Нижегородской области. По данным СК девочка утонула в результате несчастного случая.