Отец напоил новорожденного сына жидкостью для вейпа в Красноярске

По предварительным данным, вечером 26 ноября отец решил напоить своего грудного ребенка укропной водой. Он перепутал шприцы и вместо средства от кишечных колик дал младенцу несколько капель жидкости для вейпа.

Мальчику стало плохо, и его экстренно отвезли в больницу с признаками отравления. Медики сделали все необходимое и отправили ребенка домой, так как никакой угрозы его жизни и здоровью не было.

Теперь следователям предстоит выяснить, как отец допустил такую оплошность.