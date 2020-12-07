07 декабря 2020, 10:06
Отец напоил новорожденного сына жидкостью для вейпа в Красноярске
Житель Красноярска по ошибке дал своему месячному сыну жидкость для вейпа. Ребенок попал в больницу с отравлением. Ему оказали необходимую помощь и отправили домой — мальчик в безопасности. Следователи начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По предварительным данным, вечером 26 ноября отец решил напоить своего грудного ребенка укропной водой. Он перепутал шприцы и вместо средства от кишечных колик дал младенцу несколько капель жидкости для вейпа.
Мальчику стало плохо, и его экстренно отвезли в больницу с признаками отравления. Медики сделали все необходимое и отправили ребенка домой, так как никакой угрозы его жизни и здоровью не было.
Теперь следователям предстоит выяснить, как отец допустил такую оплошность.