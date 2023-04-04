Происшествия 04 апреля 2023, 14:17 Отец игрока сборной России по хоккею Матвея Мичкова пропал в Сочи Отец российского нападающего Матвея Мичкова пропал в Сочи Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края / «ВКонтакте»

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В Сочи пропал 51-летний Андрей Мичков, отец нападающего хоккейного клуба «Сочи» Матвея Мичкова. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил поисковый отряд спасательный отряда «Лиза Алерт».

Мужчина перестал выходить на связь 2 апреля. Его местонахождение до сих пор неизвестно. На форуме поисковиков отмечается, что Андрею Мичкову 51 год, рост 173 см. Он ушел из дома в темно‑синей куртке, черных брюках. На ногах были черные кроссовки.

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Матвею Мичкову 18 лет, он является чемпионом юношеской Олимпиады 2020 года, а также серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года. Мичков-младший перешел на правах аренды из СКА в ХК «Сочи» в нынешнем сезоне.

Ранее пропавшего 31 марта десятилетнего мальчика нашли мертвым в недостроенном частном доме в Калязине Тверской области. Точную причину гибели ребенка предстоит установить экспертизе.