Отец и сын пропали во время катания на сапах в Севастополе

Мужчина и шестилетний мальчик пропали после аренды досок для серфинга на пляже Севастополя. Об этом рассказал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В полицию обратился местный житель, сдающий в аренду сапы. Он рассказал, что сдал доску, весло и жилет мужчине с мальчик около пяти-шести лет. Они ушли в море, после этого их больше никто не видел. Поисковая группа МЧС не обнаружила следов отдыхающих, дело передано полиции.