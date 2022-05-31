Отец и сын притворились фермерами для получения бюджетных денег

Двоих мужчин, отца и сына из Кемеровской области, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Следственнного комитета по области.

По версии следствия, мужчины хотели получить бюджетные деньги, предназначенные для поддержки фермерских хозяйств. В этом им помогла знакомая замдиректора коммерческой фирмы, которая торгует сельхозтехникой. Мужчины предложили ей за долю в 10% от полученной суммы оформить фиктивный договор якобы приобретения сенокосилки. Женщина согласилась и оформила необходимые документы, по которым мужчины получили из бюджета 855 тысяч рублей.

«Преступная деятельность фермеров выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу, материалы переданы в следственные органы. Со следствием мужчины не сотрудничают», — сообщили в пресс-службе.