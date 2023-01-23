Эксклюзив 23 января 2023, 16:10 Отец и сын подрались с сотрудниками ДПС в Башкирии из-за составленного протокола Появились кадры нападения мужчин на сотрудников ДПС в Башкирии

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Двое мужчин напали на сотрудников ДПС в Башкирии. Тридцатиоднолетнему водителю не понравилось заключение автоинспекторов о нарушении ПДД. Об этом сообщил источник «360».

Молодой водитель не смог в одиночку одолеть двух дэпээсников и вызвал на подмогу отца. Тот не заставил себя долго ждать. По прибытии мужчина также напал на гаишников. В результате все четверо попали в больницу.

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Утром 23 января в Москве столкнулись два пассажирских автобуса. В результате у одного из транспортных средств разбилось окно. При этом заявлений от пострадавших в экстренные службы не поступало.

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Ранее стало известно о гибели водителя службы «Яндекс.Такси». Двойное ДТП произошло около Казахстана на трассе Павлодар — Кызылорда. В машину такси врезалась иномарка.

Пока водитель такси оказывал помощь пострадавшим, на него на полном ходу наехала другая иномарка. В результате столкновения таксиста перекинуло через ограждение и он скончался на месте происшествия.