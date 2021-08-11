Отец и сын грабили фуры на ходу в Приангарье

В Тайшете отец и сын занимались экстремальными кражами, забираясь в грузовики, которые они грабили прямо на ходу. Об этом со ссылкой на МВД по Иркутской области сообщило РИА «Новости».

Расследованием загадочного ограбления полицейские занялись в ноябре 2020 года. Тогда к ним обратился водитель грузовика, заявивший, что прямо на дороге между Красноярском и Иркутском из его фуры куда-то пропала электроника, которую он перевозил. Общая сумма утерянного превышала миллион рублей. Завели дело о краже.

Стражи порядка заподозрили в преступлении одного из жителей Тайшета, который ранее уже промышлял подобным. К нему нагрянули следователи и оперативники. Во дворе у мужчины обнаружили часть из пропавших товаров. А еще — два модернизированных авто. Лобовое стекло у них могло откидываться вперед, к полу было приварено кольцо для закрепления веревки или троса. А носовую часть фургона обшили мягким материалом.

Задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 54-летний мужчина и его 33-летний сын. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.

По версии СК, грабители вытащили груз из кузова фуры прямо на ходу. Они действовали на скорости более 80 километров в час, при этом водитель грузовика их даже не заметил.

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