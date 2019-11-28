Отец и двое сыновей погибли при пожаре в Иркутской области

Пожар вспыхнул в частном доме в селе Малая Кочерма Куйтунского района Иркутской области. ЧП произошло во вторник, 26 ноября. Погиб мужчина и двое его малолетних детей.

«На пожаре погибли трое человек: мужчина 47 лет и двое его сыновей двух и пяти лет. По факту пожара проводится доследственная проверка», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Четыре человека сгорели в хозпостройке на Кубани Подробнее

В одноэтажном деревянном доме жила семья из пяти человек — родители и трое детей. Утром 26 ноября глава семьи отвез жену на работу, а потом вернулся домой, где был с детьми. В обед дочь ушла в школу.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

В районе 15:00 соседи увидели дым. Дверь была заперта изнутри, поэтому очевидцы разбили окно, но попасть внутрь не смогли — стены и потолок уже горели открытым пламенем и было сильное задымление. Пожарные справились с огнем и обнаружили в доме тела погибших.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание. По результатам проверки, дочь погибшего мужчины перед уходом в школу почувствовала запах горелой проводки. Специалисты сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.