Отец и дочь погибли возле частного фестиваля внедорожников в Электроуглях

Два человека погибли в подмосковных Электроуглях. Рядом с частным фестивалем внедорожников застрял автомобиль, который вытягивали с помощью лебедки. Трос оборвался и попал в проходивших мимо людей. Они скончались на месте.

«В Богородском округе в результате буксировки транспортных средств погибли два гражданина. Это мужчина и малолетний ребенок», — сообщили «360» в полиции Электроуглей.

Погибшие — отец и дочь. Их ударило тросом, оторвавшимся от лебедки во время вытаскивания внедорожника.

«Мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю. При использовании лебедки произошел ее обрыв, который отлетел в ребенка и его отца. Потерпевшие скончались на месте», — сообщили в подмосковном Следственном комитете.

После гибели людей следователи начали проверку. По информации СК, девочке пять лет.

Начальник территориального управления Электроуглей Роман Малюков пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь. Он рассказал, что соревнования организовывала частная компания.

«Данная территория была не приспособлена для проведения мероприятий — все было в стороне. К нам обратились два клуба, которые выступили с предложением провести соревновательные мероприятия, которые уже неоднократно проходили на территории Купавны и Ногинска — по внедорожникам. Репутация у них хорошая, знаем, что мероприятия проходили на должном уровне. От нас необходимо было предоставить поле. Безопасность, чистота, порядок были возложены на самих организаторов», — отметил Малюков.

По его словам, несмотря на то, что мероприятие было частным, там находились правоохранители. Но ЧП с внедорожником произошло вне охраняемой территории.

Пресс-служба Богородского округа уточнила, что в понедельник в Электроуглях соберется штаб представителей правоохранительных органов и медиков. На нем будут присутствовать также организаторы мероприятия. Проведет собрание штаба глава города.

Фестиваль «Внедорожная масленица 4×4» организовывал частный клуб. В разговоре с «360» организаторы подтвердили смерть двух человек, но отказались давать комментарии.