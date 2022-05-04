Отец едва не убил сына за употребление алкоголя в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отец едва не убил своего сына из-за того, что тот употреблял спиртные напитки. Об этом сообщил Ura.ru со сслылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

В ведомстве пояснили, что 70-летний мужчина во время ссоры несколько раз ударил ножом в живот 39-летнего сына. Это случилось 28 апреля, когда пострадавший пришел домой в нетрезвом состоянии. После ранения его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело постатье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за содеянное преступление.