Происшествия 17 декабря 2022, 00:42 Отец детей блогера Церетиловой объяснил слова их деда Отец детей блогера Церетиловой назвал их дедушку добрым человеком freepik

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Отец детей блогера Нины Церетиловой прокомментировал эмоциональное высказывание их деда, что «подростки по его команде могут выпрыгнуть в окно». Магомед Церетилов заявил RT, что его отец — добрый человек, но его довели до предела.

Ранее в Сети появились кадры, на которых пожилой мужчина заявил, что если ему не удастся увезти детей на родину живыми, он заберет «три трупа», потому что «они по его команде выпрыгнут через окно».

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Магомед Церетилов заявил, что он и его отец хотят уберечь детей от аморальных действий матери. Отец подростков рассказал, что мать приносит и показывает дочке леденцы в виде половых органов, и он считает это аморальным и неприемлемым.

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«Поэтому отец разозлился и говорит, что он готов на крайние меры. Он добрый человек — он не сделает, но я вижу по его состоянию, что уже на пределе», — заявил Магомед Церетилов.

История блогера Нины Церетиловой и ее детей началась не вчера, судебные тяжбы с мужем продолжаются долгие годы. Пара не может поделить детей, были и похищения, и судебные разбирательства. А 14 декабря этого года дети, увезенные матерью в Калининград, написали видеообращение, в котором обвинили ее в жестоком обращении и грозились выпрыгнуть в окно.