Отец альпинистки из пропавшей в Кабардино-Балкарии тургруппы рассказал, что не волновался за дочь

Отец альпинистки Екатерины Кропачевой Вадим рассказал «360», что пропавшая в Кабардино-Балкарии группа давно тренировалась. Поэтому за судьбу дочери он не переживал.

«Я хоть я и близкий человек, не переполошился. Надо обладать точной достоверной информацией, чтобы переполошиться», — заявил Вадим Кропачев.

По его словам, туристическая группа, в которой состоит его дочь, занимается порядка четырех лет. Каждые выходные у них проходят тренировки. Поэтому за подготовку альпинистов он не переживал.

«Они должны были радиально сходить на две вершины, но они прошли только там, где реально пройти. Дальше они не суются. Группа достаточно подготовленная и не идет там, где ходить не надо», — подчеркнул он.

Утром 29 декабря тургруппа из семи человек подала сигнал бедствия в горах Кабардино-Балкарии. Альпинисты направлялись к Черекскому ущелью. В течение четырех предыдущих дней похода руководитель группы отчитывался о том, что все идет штатно. На поиски туристов отправилась группа спасателей.

Однако вскоре альпинистов засекли по GPS на спуске к селу Верхняя Балкария. Куратор тургруппы МГУ заявил, что не посылал сигнал о помощи, а с участниками похода все в порядке. Предполагается, что ложный сигнал SOS поступил из-за технического сбоя.